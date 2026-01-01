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    Langzeitfilter | Kärcher

    Round white pleated filter with black plastic top and central hole, suitable for Kärcher vacuum cleaners.

    Langzeitfilter

    Artikelnummer: 2.863-239.0

    Der Langzeitfilter des VC 5 filtert Feinstaub zuverlässig. In einer Filterkassette platziert, ist er einfach zu entnehmen und zu reinigen.