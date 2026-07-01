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    Akku-Rasenmäher LMO 18-33 Battery Set | Kärcher

    Yellow Kärcher lawn mower with 35L grass box, battery, and charger on white background.

    Akku-Rasenmäher

    LMO 18-33 Battery Set

    Artikelnummer: 1.444-401.0

    ¹⁾
    Schnitthöhe: Stufe 4