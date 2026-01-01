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    Akku-Rasenmäher LMO 2-18 Battery Set | Kärcher

    Kärcher lawn mower with yellow and black design, accompanied by a battery and charger, isolated on a white background.

    Akku-Rasenmäher

    LMO 2-18 Battery Set

    Artikelnummer: 1.445-401.0