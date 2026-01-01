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    Akku-Rasenmäher LMO 36-46 Battery | Kärcher

    Yellow Kärcher lawn mower with a 46cm cutting width, featuring a 55L grass collector and push assist handle.

    Akku-Rasenmäher

    LMO 36-46 Battery

    Artikelnummer: 1.444-472.0

    ¹⁾
    Schnitthöhe: Stufe 5