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    Akku-Rasentrimmer LTR 18-25 Battery | Kärcher

    Yellow Kärcher grass trimmer with a long handle and a black base, accompanied by a separate spool.

    Akku-Rasentrimmer

    LTR 18-25 Battery

    Artikelnummer: 1.444-300.0

    ¹⁾
    Rasenkante