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    Akku-Rasentrimmer LTR 18-25 Battery Set | Kärcher

    Yellow Kärcher grass trimmer with battery and charger, featuring a long handle and cutting head.

    Akku-Rasentrimmer

    LTR 18-25 Battery Set

    Artikelnummer: 1.444-301.0

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    Rasenkante