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    Matratzendüse | Kärcher

    Black Kärcher steam cleaner nozzle on white background.

    Matratzendüse

    Artikelnummer: 6.906-755.0

    Spezielle Matratzendüse zum Absaugen von Matratzen und schwer erreichbaren Zwischenräumen im Bettbereich.