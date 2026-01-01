Matratzendüse | Kärcher

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Artikelnummer: 6.906-755.0Spezielle Matratzendüse zum Absaugen von Matratzen und schwer erreichbaren Zwischenräumen im Bettbereich.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
170 x 103 x 40
Menge (Stück)
1
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
schwarz
Standardnennweite (mm)
35
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Anwendungsgebiete