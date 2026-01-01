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    Mikrofaser-Tuchset Bad | Kärcher

    Yellow cloth, striped cleaning pad with grey and yellow stripes, and two white microfiber pads arranged side by side.

    Mikrofaser-Tuchset Bad

    Artikelnummer: 2.863-171.0

    Tuchset für die Dampfreinigung im Bad: 2 Bodentücher (Mikrofaser), 1 Mikrofaser-Abrasivtuch gegen Kalk-und Seifenrückstände sowie 1 Mikrofaser-Poliertuch für Spiegel & Co.