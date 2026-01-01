Mikrofaser-Tuchset Bad | Kärcher

Rundum perfekte Sauberkeit im ganzen Bad – mit dem Dampfreiniger-Tuchset von Kärcher kein Problem. Das Mikrofaser-Tuchset enthält zwei spezielle Bodentücher aus Mikrofasers, die optimal auf die Anwendung des Dampfreinigers im Badbereich abgestimmt sind. Das zusätzliche Mikrofaser-Abrasivtuch entfernt hartnäckige Kalk- und Seifenrückstände schnell und zuverlässig. Und das zusätzliche Mikrofaser-Poliertuch eignet sich ideal zum Polieren von Spiegeln und anderen glatten Oberflächen.

Mikrofaser-Abrasivtuch für Handdüse mit abrasiven sowie weichen Mikrofasern Abrasive Fasern zum optimalen Lösen des Kalks. Die weichen Mikrofasern des Tuchs nehmen den gelösten Schmutz optimal auf. Hochwertige Mikrofaser Maschinenwäsche 60 °C möglich. Poliertuch aus hochwertiger Mikrofaser Streifenfreies Polierergebnis, sehr gute Wasseraufnahme. Soft-Bodentuch aus hochwertigem Mikrofaser-Flausch Optimale Schmutzlösung, hohe Schmutzaufnahme; Mikrofaser garantiert gute Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen.