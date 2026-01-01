Mikrofaser-Tuchset Bad | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-171.0Tuchset für die Dampfreinigung im Bad: 2 Bodentücher (Mikrofaser), 1 Mikrofaser-Abrasivtuch gegen Kalk-und Seifenrückstände sowie 1 Mikrofaser-Poliertuch für Spiegel & Co.
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
400 x 110 x 6
Anwendungsgebiete