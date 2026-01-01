Mikrofaser-Tuchset Bad | Kärcher

Perfekte Sauberkeit im Badezimmer: mit dem Mikrofaser-Tuchset Bad aus hochwertiger Mikrofaser. Die beiden Mikrofaser-Bodentücher für die Bodendüse EasyFix sorgen für einen strahlend sauberen Badezimmerboden und lassen sich per Klettsystem einfach und schnell an der Bodendüse EasyFix fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Mit dem Mikrofaser-Abrasivüberzug für die Handdüse können selbst hartnäckige Kalk- und Seifenrückstände mühelos entfernt werden. Dank dem Mikrofaser-Poliertuch erstrahlen Spiegel und andere glatte Oberflächen in neuem Glanz.

Hochwertige Mikrofaser Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden. Mikrofaser-Abrasivüberzug für die Handdüse mit abrasiven sowie weichen Mikrofasern Optimale Lösung von Kalk und Seifenrückständen dank abrasiven Fasern. Optimale Schmutzaufnahme dank weichen Mikrofasern. Komfortables Klettsystem Einfaches Anbringen des Bodentuchs an der Bodendüse nur durch Andrücken. Kein Verrutschen des Bodentuchs beim Reinigen. Fußlasche am Bodentuch Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach auf die Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen. Bodentuch steht an allen Seiten der Bodendüse über Für eine mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen. Poliertuch aus hochwertiger Mikrofaser Streifenfreies Polierergebnis. Sehr gute Wasseraufnahme.