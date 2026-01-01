Mikrofaser-Tuchset Bad | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-266.0Das hochwertige Mikrofaser-Tuchset für die Dampfreinigung im Bad enthält zwei Mikrofaser-Bodentücher, einen Mikrofaser-Abrasivüberzug für die Handdüse und ein Mikrofaser-Poliertuch.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
345 x 112 x 18
Faserzusammensetzung Textil
Poliertuch: 70 % Polyester, 30 % Polyamid
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Anwendungsgebiete