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    Mikrofaser-Tuchset Bad | Kärcher

    Three Kärcher cleaning cloths, including a striped pad, a white pad, and a yellow microfiber cloth, arranged on a white background.

    Mikrofaser-Tuchset Bad

    Artikelnummer: 2.863-266.0

    Das hochwertige Mikrofaser-Tuchset für die Dampfreinigung im Bad enthält zwei Mikrofaser-Bodentücher, einen Mikrofaser-Abrasivüberzug für die Handdüse und ein Mikrofaser-Poliertuch.