Mikrofaser-Tuchset für die Bodendüse EasyFix | Kärcher

Das Mikrofaser-Bodentuchset EasyFix enthält 2 saugstarke und strapazierfähige Bodentücher aus hochwertiger Mikrofaser für die Bodendüse EasyFix. Für exzellente und hygienische Reinigungsergebnisse auf Hartböden – selbst Ecken und Kanten werden mühelos sauber. Dank des Klettsystems lässt sich das Mikrofaser-Bodentuch einfach und schnell an der Bodendüse für den Dampfreiniger fixieren: einfach das Bodentuch an die Bodendüse EasyFix andrücken und fertig. Nach dem Reinigen kann das Mikrofaser-Bodentuch ohne Schmutzkontakt von der Bodendüse EasyFix entfernt werden: hierzu einfach auf die am Tuch befestigte Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen.

Hochwertige Mikrofaser Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden. Komfortables Klettsystem Einfaches Anbringen des Bodentuchs an die Bodendüse nur durch Andrücken. Kein Verrutschen des Bodentuchs beim Reinigen. Fußlasche am Bodentuch Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach auf die Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen. Bodentuch steht an allen Seiten der Bodendüse über Für die mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen.