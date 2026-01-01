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    Mikrofaser-Tuchset für die Bodendüse EasyFix | Kärcher

    Two white Kärcher microfibre cloths with tags, laid flat on a white background.

    Mikrofaser-Tuchset für die Bodendüse EasyFix

    Artikelnummer: 2.863-259.0

    Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt: die hochwertigen Mikrofaser-Bodentücher EasyFix. Dank Klettsystem einfach und schnell an der Dampfreiniger-Bodendüse EasyFix fixierbar und entfernbar.