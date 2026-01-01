Mikrofaser-Tuchset für die Bodendüse EasyFix | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-259.0Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt: die hochwertigen Mikrofaser-Bodentücher EasyFix. Dank Klettsystem einfach und schnell an der Dampfreiniger-Bodendüse EasyFix fixierbar und entfernbar.
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
345 x 112 x 18
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete