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    Mikrofaser-Tuchset Küche | Kärcher

    White Kärcher cleaning cloths and a yellow microfiber cloth on a white background.

    Mikrofaser-Tuchset Küche

    Artikelnummer: 2.863-265.0

    Das Mikrofaser-Tuchset für die Dampfreinigung in der Küche enthält zwei hochwertige Mikrofaser-Bodentücher, einen Mikrofaser-Überzug für die Handdüse und ein Mikrofaser-Edelstahltuch.