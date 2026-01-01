Mikrofaser-Tuchset Küche | Kärcher

Hochwertiges Mikrofaser-Tuchset für die perfekte Sauberkeit im ganzen Küchenbereich. Die 2 Mikrofaser-Bodentücher für die Bodendüse EasyFix sorgen für einen strahlend sauberen Küchenboden. Dank eines Klettsystems lassen sie sich einfach und schnell an der Bodendüse EasyFix fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Mit dem Mikrofaser-Überzug für die Handdüse können selbst hartnäckige Verschmutzungen (z.B. auf dem Kochfeld) mühelos entfernt werden. Und mit dem Mikrofaser-Edelstahltuch erstrahlen sämtliche Edelstahloberflächen in neuem Glanz.

Hochwertige Mikrofaser Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden. Mikrofaser-Überzug mit Gummizug Für ein einfaches Auf- und Abziehen des Überzugs. Kein Verrutschen des Überzugs beim Reinigen. Komfortables Klettsystem Einfaches Anbringen des Bodentuchs an der Bodendüse nur durch Andrücken. Kein Verrutschen des Bodentuchs beim Reinigen. Fußlasche am Bodentuch Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach auf die Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen. Bodentuch steht an allen Seiten der Bodendüse über Für die mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen. Edelstahltuch aus hochwertiger Mikrofaser Streifenfreies Polierergebnis. Sehr gute Wasseraufnahme.