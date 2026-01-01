Mikrofaser-Überzugsset für die große Rundbürste | Kärcher

Für eine noch bessere Lösung und Aufnahme von Schmutz und Fett. Ideal für besonders starke und hartnäckige Verschmutzungen in Bad und Küche. Selbst starke Verunreinigungen auf dem Kochfeld lassen sich so mühelos entfernen.

Soft-Überzug für große Rundbürste aus hochwertiger Mikrofaser Ideal für die schonende Reinigung von besonders hartnäckigen Verschmutzungen auf allen Hartflächen in Küche und Bad. Hochwertige Mikrofaser Maschinenwäsche 60 °C möglich. Kein Weichspüler verwenden. Soft-Überzug für große Rundbürste aus hochwertiger Mikrofaser Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden.