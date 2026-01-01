Mikrofaser-Überzugsset für die große Rundbürste | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-243.02 Überzüge für die große Rundbürste aus Mikrofaser. Hochwertige Mikrofaser zur besseren Schmutzentfernung und für glänzende Ergebnisse mit der großen Rundbürste.
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0
Abmessungen (L × B × H) (mm)
90 x 90 x 50
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete