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    Mikrofaser-Überzugsset für die große Rundbürste | Kärcher

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    Mikrofaser-Überzugsset für die große Rundbürste

    Artikelnummer: 2.863-243.0

    2 Überzüge für die große Rundbürste aus Mikrofaser. Hochwertige Mikrofaser zur besseren Schmutzentfernung und für glänzende Ergebnisse mit der großen Rundbürste.