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    Mikrofaser-Überzugsset für die Handdüse | Kärcher

    Two white, textured microfiber cloths with elastic edges, designed for cleaning purposes, placed on a plain white background.

    Mikrofaser-Überzugsset für die Handdüse

    Artikelnummer: 2.863-270.0

    Das Set mit 2 Überzügen für die Handdüse. Die Überzüge bestehen aus hochwertiger Mikrofaser – für beste Schmutzlösung und Schmutzaufnahme.