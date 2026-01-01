Miniturbobürste | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-090.0Extra Saugkraft für beste Reinigungsleistung: Die Miniturbobürste bietet eine optimale Schmutzaufnahme und entfernt wirkungsvoll auch Tierhaare. Erhältlich als Zubehör für Akku-Staubsauger.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
146 x 143 x 86
Anwendungsgebiete