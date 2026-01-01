Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Miniturbobürste | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner brush attachment with transparent casing and visible yellow bristles.

    Miniturbobürste

    Artikelnummer: 2.863-090.0

    Extra Saugkraft für beste Reinigungsleistung: Die Miniturbobürste bietet eine optimale Schmutzaufnahme und entfernt wirkungsvoll auch Tierhaare. Erhältlich als Zubehör für Akku-Staubsauger.