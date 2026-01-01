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    MJ 145 3-in-1 Multi Jet für K 5 (Premium) FC Plus & Smart Control | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner lance with black and yellow design, featuring grip texture and adjustment controls.

    MJ 145 3-in-1 Multi Jet für K 5 (Premium) FC Plus & Smart Control

    Artikelnummer: 2.643-906.0

    Alles in einem: Das 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr von Kärcher für den Hochdruckreiniger K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus und K 5 Premium Full Control Plus (ab 2017).
    Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.