MJ 160 4-in-1 multi jet | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-431.0MJ 160 4-in-1 Multi Jet mit 4 Strahlarten für Hochdruckreiniger der Klasse K 4 und K 5: mit Rotordüse, Hochdruckflachstrahl, Reinigungsmittelstrahl und breitem Flachstrahl.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
450 x 59 x 59
Anwendungsgebiete