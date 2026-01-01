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    MJ 160 4-in-1 multi jet | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner nozzle with black and yellow design, featuring a long extension tube.

    MJ 160 4-in-1 multi jet

    Artikelnummer: 2.644-431.0

    MJ 160 4-in-1 Multi Jet mit 4 Strahlarten für Hochdruckreiniger der Klasse K 4 und K 5: mit Rotordüse, Hochdruckflachstrahl, Reinigungsmittelstrahl und breitem Flachstrahl.
    Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.
    ¹⁾
    Im Vergleich zum Gewicht des Kärcher Vorgängers MJ 3-in-1 Multi Jet.