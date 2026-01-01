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    MJ 180 3-in-1 multi jet für K 7 (Premium) FC Plus & Smart Control | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner lance with black and yellow design, featuring grip texture and adjustment controls.

    MJ 180 3-in-1 multi jet für K 7 (Premium) FC Plus & Smart Control

    Artikelnummer: 2.643-907.0

    Das Kärcher 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr eignet sich für die Hochdruckreiniger K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus und K 7 Premium Full Control Plus (ab 2017).
    Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.