MJ 180 3-in-1 multi jet für K 7 (Premium) FC Plus & Smart Control | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 2.643-907.0Das Kärcher 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr eignet sich für die Hochdruckreiniger K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus und K 7 Premium Full Control Plus (ab 2017).
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
445 x 63 x 63
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete