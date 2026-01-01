Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Möbelpinsel | Kärcher

    Black Kärcher vacuum brush attachment with angled bristles, designed for cleaning surfaces.

    Möbelpinsel

    Artikelnummer: 2.863-241.0

    Der aus weichen Borsten bestehende Möbelpinsel entfernt sanft Staub auf Regalen, Lampen, empfindlichen Oberflächen und elektronischen Geräten.