MP 180 Multi Power Jet für K 7 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.643-238.0Multi-Power-Jet mit 5 Strahlarten: RM-Strahl, HD-Flachstrahl, Rotordüse, Punktstrahl und breiter druckreduzierter Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt durch bequemes Drehen.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
447 x 57 x 57
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete