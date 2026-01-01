Natürlicher Fahrradreiniger Konzentrat RM 640N | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.296-289.0Fahrradreiniger-Konzentrat für die Anwendung mit Schaumdüsen der Kärcher Mittel- und Niederdruckreiniger und als Refill für den Natürlichen Fahrradreiniger in der 0,5-l-Sprühflasche.
Gebindegröße (ml)
500
Verpackungseinheit (Stück)
8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien