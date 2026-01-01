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    Natürliches Autoshampoo RM 610N | Kärcher

    Kärcher natural car shampoo bottle with black label, featuring a silver car image and text "Bring Back the Wow."

    Natürliches Autoshampoo RM 610N

    Artikelnummer: 6.296-226.0

    Das Natürliche Autoshampoo RM 610N reinigt Fahrzeuge effizient und materialverträglich mit 98 % naturbasierten und verantwortungsbewusst ausgewählten Inhaltsstoffen.