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    O-Ring Set | Kärcher

    Assorted black and red O-rings and four yellow Kärcher nozzles arranged on a white background.

    O-Ring Set

    Artikelnummer: 2.640-729.0

    Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.