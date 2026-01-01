O-Ring Set | Kärcher

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Artikelnummer: 2.640-729.0Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
17 x 17 x 13
Gewicht (kg)
0
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0