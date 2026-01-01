Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Mobile Outdoor Cleaner OC 3 + Pet | Kärcher

    Kärcher portable cleaner with accessories including a black container, grey cloth, brush, and nozzle on a white background.

    Mobile Outdoor Cleaner

    OC 3 + Pet

    Artikelnummer: 1.680-018.0