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    Papierfilterbeutel KFI 252 | Kärcher

    Stack of folded vacuum cleaner bags with a circular opening, placed on a white background.

    Papierfilterbeutel KFI 252

    Artikelnummer: 6.904-143.0

    2-lagige Papierfilterbeutel mit hervorragender Filterleistung und hoher Reißfestigkeit. Lieferumfang: 5 Beutel.