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    Papierfilterbeutel | Kärcher

    Stack of brown vacuum cleaner bags with circular cardboard openings.

    Papierfilterbeutel

    Artikelnummer: 6.904-128.0

    3 Ersatz-Papierfilterbeutel für den Saugbohner FP 303.