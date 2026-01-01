Papierfilterbeutel | Kärcher

3 Ersatz-Papierfilterbeutel für den Saugbohner FP 303. Zur vollständigen und zuverlässigen Aufnahme von anfallendem Polierstaub. Einsetzen und Entsorgen des Filterbeutels gehen besonders leicht von der Hand.

wird im Text erklärt Perfekte Polierergebnisse auf allen Bodenbelägen Maschinenwäsche 60 °C möglich.