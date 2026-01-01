Papierfilterbeutel | Kärcher

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Artikelnummer: 6.904-128.03 Ersatz-Papierfilterbeutel für den Saugbohner FP 303.
Menge (Stück)
3
Farbe
Braun
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
180 x 160 x 7
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung