Patronenfilter KFI 3310 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-303.0Patronenfilter für das Saugen von feinem und grobem Schmutz sowie von Flüssigkeiten ohne Filterwechsel. Geeignet für Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger.
Menge (Stück)
1
Farbe
Braun
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
122 x 122 x 115
Anwendungsgebiete