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    PC 7,5 Rohrreinigungsset | Kärcher

    Coiled black Kärcher hose with metal connectors on both ends, placed on a white background.

    PC 7,5 Rohrreinigungsset

    Artikelnummer: 2.637-729.0

    Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.
    Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.