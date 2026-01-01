Polierpads Parkett, gewachst | Kärcher

3 Polierpads für den Saugbohner FP 303. Zum perfekten Polieren von gewachsten Hartflächen sowie Böden mit Öl-Wachs-Finish wie zum Beispiel Parkett. Die Polierpads für gewachste Böden wurden speziell für dieses Einsatzgebiet entwickelt und garantieren durch ihre besonderen Polier-Eigenschaften ein noch besseres Polierergebnis auf gewachsten Hartflächen und Böden mit Öl-Wachs-Finish. Polierpads einfach an den Polierscheiben des Poliergeräts anbringen und los geht's.

Polierpads aus hochwertiger Mikrofaser Perfekte Polierergebnisse auf gewachsten Holzböden und Holzböden mit Öl-Wachs-Finish Speziell entwickelt für das Polieren von gewachsten Holzböden und Holzböden mit Öl-Wachs-Finish Maschinenwäsche 60 °C möglich.