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    Polierpads Parkett, gewachst | Kärcher

    Three round, white microfiber pads arranged on a plain white background.

    Polierpads Parkett, gewachst

    Artikelnummer: 2.863-196.0

    3 Polierpads für den Saugbohner FP 303. Speziell zum perfekten Polieren von gewachsten Hartflächen wie z. B. Böden aus gewachstem Parkett.