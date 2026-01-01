Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Polierpads Parkett, versiegelt / Laminat | Kärcher

    Three round white cleaning pads with green stripes, arranged on a plain white background.

    Polierpads Parkett, versiegelt / Laminat

    Artikelnummer: 2.863-197.0

    3 Polierpads für den Saugbohner FP 303. Speziell zum perfekten Polieren von versiegelten Hartflächen wie z.B. versiegeltes Parkett, Kork und Laminat.