Polierpads Stein / Linoleum / PVC | Kärcher

3 Polierpads für den Saugbohner FP 303. Zum perfekten Polieren von matten Steinböden, PVC oder Linoleum. Die Polierpads wurden speziell für den Einsatz auf diesen Böden entwickelt und garantieren durch ihre besonderen Polier-Eigenschaften ein noch besseres Polierergebnis auf matten Steinböden, PVC und Linoleum. Polierpads einfach an den Polierscheiben des Poliergeräts anbringen und los geht's.

Polierpads aus hochwertiger Mikrofaser Perfekte Polierergebnisse auf matten Natursteinböden, PVC und Linoleum Speziell entwickelt für das Polieren von matten Natursteinböden, PVC und Linoleum Maschinenwäsche 60 °C möglich.