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    Polierpads Stein / Linoleum / PVC | Kärcher

    Three round, textured cleaning pads with a mix of yellow and white fibres, arranged on a white background.

    Polierpads Stein / Linoleum / PVC

    Artikelnummer: 2.863-198.0

    3 Polierpads für den Saugbohner FP 303. Speziell zum perfekten Polieren von matten Steinböden, PVC oder Linoleum.