Polierpads (universal) | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-193.03 Polierpads für den Saugbohner FP 303. Zum perfekten Polieren aller Hartflächen und Böden aus Parkett, Stein, Linoleum, Kork, PVC und Laminnat.
Menge (Stück)
3
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
125 x 125 x 10
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete