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    Polierpads (universal) | Kärcher

    Three white, round microfiber pads arranged on a plain white background.

    Polierpads (universal)

    Artikelnummer: 2.863-193.0

    3 Polierpads für den Saugbohner FP 303. Zum perfekten Polieren aller Hartflächen und Böden aus Parkett, Stein, Linoleum, Kork, PVC und Laminnat.