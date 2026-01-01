Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.997-359.0Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).
Abmessungen (L × B × H) (mm)
41 x 65 x 41
Gewindegröße
G1
Gewicht (kg)
0
Größen
Passend für 3/4" und 1" Schläuche
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete