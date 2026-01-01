Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein | Kärcher

Das Pumpenanschlussstück dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke. Das Anschlussstück liefert die passende Lösung für Pumpen mit G1-Anschlussgewinde (33,3mm) und 3/4"- bzw. 1"-Schläuche. Im Lieferumfang sind eine Überwurfmutter, eine Schlauchklemme, eine Flachdichtung und ein Rückschlagventil enthalten. Das Rückschlagventil kann in Tauchpumpen oder Tauchdruckpumpen eingesetzt werden, um den Rücklauf des Wassers in die Pumpe zu verhindern. In allen anderen Fällen kommt die Flachdichtung anstelle des Rückschlagventils zum Einsatz.

Anschlussstück Zum vakuumfesten Anschluss der Schläuche an die Pumpe Drehbares Gewinde Zum einfachen Anbringen des Pumpenanschlussstücks an die Pumpe, insbesondere wenn der Schlauch bereits auf dem Pumpenanschlussstück montiert ist. Für 3/4"- und 1"-Schläuche Je nach Größe des Schlauches, kann das entsprechende Anschlussstück verwendet werden. Inkl. Flachdichtung Dichtet das Anschlussstück zur Pumpe hin ab, so dass kein Wasser entweichen kann. Inkl. Rückschlagventil Verhindert den Rückfluss des bereits abgepumpten Wassers. Wird insbesondere beim Einsatz von Tauchpumpen und Tauchdruckpumpen empfohlen. Inkl. Schlauchklemme Zum Befestigen des Schlauchs am Pumpenanschlussstück