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    Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein | Kärcher

    Black hose connector, metal hose clamp, and two circular seals arranged on a white background.

    Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein

    Artikelnummer: 6.997-359.0

    Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).