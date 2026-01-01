Pumpenvorfilter gross | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 2.997-210.0Der Pumpenvorfilter schützt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für zuverlässiges Abdichten.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
120 x 220 x 316
Druck (bar)
8
Gewindegröße
G1
Gewicht (kg)
1.1
Größen
Bis 6.000 l/h Maschenweite: 250 μm (0,25 mm)
Farbe
schwarz
Maschenweite (mm)
0.25
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.3
Ausrüstung
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete