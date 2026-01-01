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    Pumpenvorfilter gross | Kärcher

    Kärcher water filter with a transparent cylindrical body and black top featuring a brass connector.

    Pumpenvorfilter gross

    Artikelnummer: 2.997-210.0

    Der Pumpenvorfilter schützt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für zuverlässiges Abdichten.