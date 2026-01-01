Pumpenvorfilter gross | Kärcher

Der Pumpenvorfilter eignet sich für alle gängigen Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke mit G1-Anschlussgewinde (33,3 mm) – insbesondere für Geräte ohne integrierten Filter mit einer Fördermenge bis zu 6.000 l/h. Der Vorfilter schützt die Pumpe wirksam vor groben Schmutzpartikeln oder Sand und erhöht so die Lebensdauer. Der Filtereinsatz kann zur Reinigung entnommen werden. Die Maschenweite des Feinfilters beträgt 250 µm (0,25 mm). Das radiale PerfectConnect-Dichtprinzip der BP-Zubehöre erlaubt eine kinderleichte Montage, dichtet besonders zuverlässig ab und garantiert so einen störungsfreien Betrieb der Pumpen.

Herausnehmbarer Filter Der Filter kann unter fließendem Wasser gereinigt werden und ist so immer wieder neu einsetzbar. Pumpenvorfilter, groß Für Pumpen mit einem Wasserdurchfluss bis 6.000 l/h. Vorfilter Zum zusätzlichen Schutz der Pumpe vor groben Schmutzpartikeln und Sand.