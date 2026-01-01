Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Pumpenvorfilter, groß | Kärcher

    Kärcher water filter with a transparent cylindrical body and black top featuring a brass connector.

    Pumpenvorfilter, groß

    Artikelnummer: 6.997-344.0

    Pumpenvorfilter zum Schutz von Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken vor groben Schmutzpartikeln oder Sand.