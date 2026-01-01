Pumpenvorfilter, groß | Kärcher

Pumpenvorfilter für alle gängigen Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke - insbesondere für Geräte ohne integrierten Filter mit einer Fördermenge bis zu 6.000 l/h. Der Vorfilter schützt die Pumpe wirksam vor groben Schmutzpartikeln oder Sand und erhöht so die Lebensdauer. Der Filtereinsatz kann zur Reinigung entnommen werden. Die Maschenweite des Feinfilters beträgt 250µm (0,25mm). Der Pumpenvorfilter ist für alle oben genannten Pumpen mit einem G1-Anschlussgewinde (33,3 mm) geeignet.

Herausnehmbarer Filter Der Filter kann unter fließendem Wasser gereinigt werden und ist so immer wieder neu einsetzbar. Pumpenvorfilter, groß Für Pumpen mit einem Wasserdurchfluss bis 6000 l/h Vorfilter Zum zusätzlichen Schutz der Pumpe vor groben Schmutzpartikeln und Sand