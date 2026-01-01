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    Pumpenvorfilter klein | Kärcher

    Kärcher water filter with black top and transparent cylindrical body, featuring a brass connector.

    Pumpenvorfilter klein

    Artikelnummer: 2.997-211.0

    Kleiner Vorfilter, große Wirkung: Der Pumpenvorfilter bewahrt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und -werke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Mit PerfectConnect-Dichtprinzip.