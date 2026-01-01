Pumpenvorfilter klein | Kärcher

Der kleine Pumpenvorfilter macht Schluss mit groben Schmutzpartikeln und Sand in gängigen Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken – und erhöht damit auch die Lebensdauer der Geräte. Der Vorfilter eignet sich insbesondere für Geräte ohne integrierten Filter mit einer Fördermenge bis zu 4.000 l/h sowie einem G1-Anschlussgewinde (33,3 mm). Zur mühelosen Reinigung lässt sich der Filtereinsatz ganz einfach entnehmen. Die Maschenweite des Feinfilters beträgt 250 µm (0,25 mm). Dank des radialen PerfectConnect-Dichtprinzips der neuen BP-Zubehöre sind eine zuverlässige Abdichtung und eine spielend einfache Montage garantiert.

Herausnehmbarer Filter Der Filter kann unter fließendem Wasser gereinigt werden und ist so immer wieder neu einsetzbar. Pumpenvorfilter, klein Für Pumpen mit einem Wasserdurchfluss bis 4.000 l/h. Vorfilter Zum zusätzlichen Schutz der Pumpe vor groben Schmutzpartikeln und Sand.