Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Pumpenvorfilter, klein | Kärcher

    Kärcher water filter with black top and transparent cylindrical body, featuring a brass connector.

    Pumpenvorfilter, klein

    Artikelnummer: 6.997-343.0

    Pumpenvorfilter zum Schutz von Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken vor groben Schmutzpartikeln oder Sand.