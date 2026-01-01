Pumpenvorfilter, klein | Kärcher

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Artikelnummer: 6.997-343.0Pumpenvorfilter zum Schutz von Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken vor groben Schmutzpartikeln oder Sand.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
122 x 189 x 194
Gewicht (kg)
0.8
Größen
Bis 4.000 l/h Maschenweite: 250 μm (0,25 mm)
Farbe
schwarz
Maschenweite (mm)
0.25
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete