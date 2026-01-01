RCF 3 Universalwalze | Kärcher

Die Universalwalze aus hochwertiger Mikrofaser für den Kärcher Wischroboter RCF 3 ermöglicht die schonende Feuchtreinigung aller Hartböden – auch von Parkett. Die Walze ist fusselfrei, saugstark und äußerst strapazierfähig – ideal für ausdauernde Reinigungsfahrten und für ein sauberes, streifenfreies Ergebnis. Muss die Walze erneuert oder gereinigt werden, gelingt der Wechsel im Handumdrehen werkzeuglos und ohne Schmutzkontakt. Einfach die benutzte Walze rausziehen und die neue Walze einklipsen, fertig. Die Universalwalze kann in der Waschmaschine bei bis zu 60 °C gewaschen und anschließend wieder verwendet werden.

100 % hochwertige Mikrofaser Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden. Einfacher Walzenwechsel Die Walze lässt sich im Handumdrehen ohne Kraftaufwand und ohne Werkzeug wechseln, einfach rausziehen und neue Walze einklipsen, fertig.