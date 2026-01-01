Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    RCF 3 Universalwalze | Kärcher

    White cylindrical roller with yellow stripes, grey plastic core, isolated on a white background.

    RCF 3 Universalwalze

    Artikelnummer: 2.269-660.0

    Mikrofaserwalze für die schonende Feuchtreinigung aller Hartböden mit dem Wischroboter RCF 3. Fusselfrei, saugstark und strapazierfähig. Geeignet für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.