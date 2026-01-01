RCF 3 Universalwalze | Kärcher

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Artikelnummer: 2.269-660.0Mikrofaserwalze für die schonende Feuchtreinigung aller Hartböden mit dem Wischroboter RCF 3. Fusselfrei, saugstark und strapazierfähig. Geeignet für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.
Menge (Stück)
1
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
60 x 60 x 248
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete