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    Saugroboter mit Wischfunktion RCV 2 | Kärcher

    White Kärcher robotic vacuum cleaner with circular design, featuring a logo and control buttons on top.

    Saugroboter mit Wischfunktion

    RCV 2

    Artikelnummer: 1.269-670.0