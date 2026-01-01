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    Rohrreinigungsdüse | Kärcher

    Brass nozzle with a smooth, rounded surface and three visible openings, set against a white background.

    Rohrreinigungsdüse

    Artikelnummer: 2.644-498.0

    Rohrreinigungsdüse zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren und für das wirksame Entfernen von Verstopfungen. Mit R1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch.