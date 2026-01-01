Rotierende Rohrreinigungsdüse | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-495.0Rotierende Rohrreinigungsdüse mit 360°-Reinigungseffekt zur vorbeugenden Unterhaltsreinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren. Mit R1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
27 x 15 x 15
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0
Anwendungsgebiete