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    Rotierende Rohrreinigungsdüse | Kärcher

    Metallic component with a cylindrical shape, featuring a gold band and silver ends, against a white background.

    Rotierende Rohrreinigungsdüse

    Artikelnummer: 2.644-495.0

    Rotierende Rohrreinigungsdüse mit 360°-Reinigungseffekt zur vorbeugenden Unterhaltsreinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren. Mit R1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch.