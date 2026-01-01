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    Saugroboter mit Wischfunktion RVC 3 Comfort | Kärcher

    Kärcher robotic vacuum cleaner with docking station, both in white, featuring the Kärcher logo prominently.

    Saugroboter mit Wischfunktion

    RVC 3 Comfort

    Artikelnummer: 1.269-120.0