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    Saugwischroboter mit Walze RVF 7 Comfort | Kärcher

    Kärcher robotic vacuum cleaner in docking station, featuring a sleek white design with a circular top and control buttons.

    Saugwischroboter mit Walze

    RVF 7 Comfort

    Artikelnummer: 1.269-690.0