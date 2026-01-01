RVF 7 Universalwalze | Kärcher

Die Universalwalze aus hochwertiger Mikrofaser für den Kärcher Saugwischroboter RVF 7 und RVF 7 Comfort ermöglicht die schonende Feuchtreinigung aller Hartböden – auch von Parkett. Die Walze ist fusselfrei, saugstark und äußerst strapazierfähig – somit ideal für ausdauernde Reinigungsfahrten und für ein sauberes, streifenfreies Ergebnis. Muss die Walze erneuert oder gereinigt werden, gelingt der Wechsel im Handumdrehen werkzeuglos und ohne Schmutzkontakt. Die benutzte Walze lässt sich einfach herausziehen und eine neue mühelos einsetzen. Die Universalwalze kann in der Waschmaschine bei bis zu 60 °C gewaschen und anschließend wieder verwendet werden.

Einfacher Walzenwechsel Die Walze lässt sich durch einfaches Herausziehen ohne Kraftaufwand und ohne Werkzeug mühelos und schnell wechseln. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden. 100 % hochwertige Mikrofaser Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden.