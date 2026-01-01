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    RVF 7 Universalwalze | Kärcher

    White cylindrical roller with yellow stripes, featuring a grey inner core.

    RVF 7 Universalwalze

    Artikelnummer: 2.269-680.0

    Die Universalwalze des Saugwischroboters RVF 7 für die schonende Feuchtreinigung aller Hartböden. Fusselfrei, saugstark und strapazierfähig. Geeignet für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.