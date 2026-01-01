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    RVF 7 Zubehörset | Kärcher

    Robot vacuum cleaner accessories including two side brushes, a roller brush, and a rectangular filter.

    RVF 7 Zubehörset

    Artikelnummer: 2.269-681.0

    Das Zubehörset für den Saugwischroboter RVF 7 besteht aus einer Hauptbürste, zwei Seitenbesen und einem Filter.