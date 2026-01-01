Saugwischroboter mit Wischscheiben RVM 4 Comfort | Kärcher

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Saugwischroboter mit Wischscheiben
Zubehör, Reinigungsmittel und Bedienungsanleitungen sind weiterhin erhältlich.
Artikelnummer: 1.269-130.0
Handbuch
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Produktinformationen