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    Saugwischroboter mit Wischscheiben RVM 4 Comfort | Kärcher

    Kärcher robotic vacuum cleaner with docking station, featuring a sleek white design and visible brand logo.

    Saugwischroboter mit Wischscheiben

    RVM 4 Comfort

    Artikelnummer: 1.269-130.0