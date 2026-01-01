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    Handkehrmaschine S 4 Twin 2-in-1 | Kärcher

    Yellow Kärcher push sweeper with two large rotating brushes, black handle, and additional brush attachments on a white background.

    Handkehrmaschine

    S 4 Twin 2-in-1

    Artikelnummer: 1.766-365.0