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    Handkehrmaschine S 550 | Kärcher

    Yellow Kärcher push sweeper with black handle and wheels, featuring a circular brush on a white background.

    Handkehrmaschine

    S 550

    Artikelnummer: 1.766-200.0