Sand-/Nassstrahlset | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 2.638-792.0Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
525 x 110 x 100
Gewicht (kg)
1.2
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.3
Anwendungsgebiete