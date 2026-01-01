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    Sand-/Nassstrahlset | Kärcher

    Kärcher sandblasting kit with hose, two black nozzles, and protective goggles on a white background.

    Sand-/Nassstrahlset

    Artikelnummer: 2.638-792.0

    Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.