Sand-/Nassstrahlset | Kärcher

Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.

Sand- und Nassstrahlen mit dem Hochdruckreiniger Verbesserte Schmutzlösung. Besonders leistungsstark Entfernung von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen. Volle Reinigungskraft Gezielte Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen.