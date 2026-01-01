Saugfilter mit Rückflussstopp, Basic, 1" | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.997-342.0Saugfilter mit Rückflussstopp in der Basisversion zum Anschluss an 1"-Saugschlauch-Meterware.
Größen
Passend für 1"-Schläuche
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
40 x 142 x 40
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete