Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Saugfilter mit Rückflussstopp, Basic, 1" | Kärcher

    Black Kärcher hose connector with filter, threaded end, and metal clamp on a white background.

    Saugfilter mit Rückflussstopp, Basic, 1"

    Artikelnummer: 6.997-342.0

    Saugfilter mit Rückflussstopp in der Basisversion zum Anschluss an 1"-Saugschlauch-Meterware.