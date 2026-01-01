Saugfilter mit Rückflussstopp, Basic, 3/4" | Kärcher

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Artikelnummer: 6.997-345.0Saugfilter mit Rückflussstopp in der Basisversion zum Anschluss an 3/4"-Saugschlauch-Meterware.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
40 x 146 x 40
Gewicht (kg)
0.1
Größen
Passend für 3/4"-Schläuche
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete